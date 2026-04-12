Jamir Watkins News: Starting versus Cavaliers
Watkins will start in Sunday's game against Cleveland.
Watkins will start for the first time since the 121-115 loss to Brooklyn on April 5. In six starts this season, the 24-year-old has averaged 9.8 points, 4.0 rebounds, 1.7 assists, 0.7 blocks and 0.7 steals across 30.7 minutes.
