Jase Richardson headshot

Jase Richardson Injury: Questionable for Wednesday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 10, 2026 at 12:41pm

Richardson (back) is questionable for Wednesday's game against the Cavaliers.

Richardson remains day-to-day after missing the past two games for Orlando. He recently lost his rotation spot to Jevon Carter, but more minutes are up for grabs with Anthony Black (abdomen) sidelined.

Jase Richardson
Orlando Magic
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Jase Richardson See More
Recent RotoWire Articles Featuring Jase Richardson See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, January 9
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, January 9
Author Image
Dan Bruno
60 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Wednesday, January 7
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Wednesday, January 7
Author Image
Jeff Edgerton
62 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 6
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 6
Author Image
Jeff Edgerton
63 days ago
Fantasy Basketball 2025-26: Early Projected Starters & Key Position Battles
NBA
Fantasy Basketball 2025-26: Early Projected Starters & Key Position Battles
Author Image
Adam King
186 days ago
Fantasy Basketball 2025-26: Targeting Bounceback Candidates
NBA
Fantasy Basketball 2025-26: Targeting Bounceback Candidates
Author Image
Kirien Sprecher
204 days ago