Jase Richardson Injury: Questionable for Wednesday
Richardson (back) is questionable for Wednesday's game against the Cavaliers.
Richardson remains day-to-day after missing the past two games for Orlando. He recently lost his rotation spot to Jevon Carter, but more minutes are up for grabs with Anthony Black (abdomen) sidelined.
