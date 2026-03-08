Jase Richardson Injury: Unavailable Sunday
Richardson (back) is unavailable for Sunday's game against the Bucks.
Richardson has been ruled out for a second straight game due to back spasms. With Anthony Black (back) also sidelined, Jett Howard and Jevon Carter could see expanded roles.
