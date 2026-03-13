Jaxson Hayes Injury: Probable for Saturday
Hayes (back) is listed as probable for Saturday's game against Denver.
Hayes has missed the Lakers' last two games due to back soreness but is seemingly on track to return Saturday. Through five March appearances (one start), the big man has averaged 9.0 points, 4.8 rebounds and 1.2 assists in 21.0 minutes per contest.
