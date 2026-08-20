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Jaylon Tyson News: More competition for minutes

Written by RotoWire Staff

Updated on August 20, 2026 at 9:30am

The Cavaliers' acquisition of Peyton Watson adds another high-upside wing to a rotation that already includes Tyson, creating additional competition for minutes on the perimeter.

Watson's four-year, $88 million contract suggests Cleveland views him as a significant part of its long-term core, and his defensive versatility should give him a clear path to playing time. Tyson should remain in the rotation, but Watson's arrival lowers his ceiling and could make it more difficult for Tyson to earn a substantial increase in minutes.

Jaylon Tyson
Cleveland Cavaliers
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