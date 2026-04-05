Jeremiah Fears News: Starting Sunday
Fears will start Sunday versus the Magic.
Fears is getting a spot start with Trey Murphy (ankle) unavailable, and he'll be joined in the first unit by Herbert Jones, Saddiq Bey, Zion Williamson and Yves Missi. As a starter this season, Fears has averaged 13.8 points, 3.8 rebounds, 3.2 assists, 1.1 triples and 1.2 steals per contest.
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, April 5Yesterday
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Sunday, April 5Yesterday
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, April 24 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, April 24 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Sunday, March 298 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Jeremiah Fears See More