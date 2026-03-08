John Collins Injury: Out against Knicks
Collins (neck) is out for Monday's game against the Knicks, NBA writer Justin Russo reports.
Collins will miss a fifth straight game due to a neck injury. His timetable for return remains unclear at this point. His next opportunity to suit up comes Wednesday against the Timberwolves.
