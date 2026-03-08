John Collins headshot

John Collins Injury: Out against Knicks

Written by RotoWire Staff

Updated on March 8, 2026 at 5:14pm

Collins (neck) is out for Monday's game against the Knicks, NBA writer Justin Russo reports.

Collins will miss a fifth straight game due to a neck injury. His timetable for return remains unclear at this point. His next opportunity to suit up comes Wednesday against the Timberwolves.

John Collins
Los Angeles Clippers
Recent RotoWire Articles Featuring John Collins See More
