John Konchar headshot

John Konchar News: Running with starters

Written by RotoWire Staff

Published on March 9, 2026

Konchar is starting Monday's game against the Warriors.

Konchar will join the first unit Monday with Ace Bailey (illness) listed out. Konchar failed to score in 37 minutes during his last start Thursday against Washington, but he managed to contribute elsewhere by racking up five rebounds, four assists, five steals and one block.

John Konchar
Utah Jazz
