Jonathan Isaac headshot

Jonathan Isaac Injury: Iffy for Wednesday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 10, 2026 at 12:41pm

Isaac is questionable for Wednesday's game against Cleveland due to a left knee strain.

Isaac is in danger of missing a fourth straight contest with the injury Wednesday. If the veteran forward cannot play, Noah Penda and Jett Howard could both see a bump in playing time versus the Cavaliers.

Jonathan Isaac
Orlando Magic
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Jonathan Isaac See More
Recent RotoWire Articles Featuring Jonathan Isaac See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 5
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 5
Author Image
Joe Mayo
5 days ago
Fantasy Basketball Schedule: Four-Game Teams, Matchup Targets & Top Streaming Days
NBA
Fantasy Basketball Schedule: Four-Game Teams, Matchup Targets & Top Streaming Days
Author Image
Dan Bruno
8 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, January 2
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, January 2
Author Image
Dan Bruno
67 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, December 31
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, December 31
Author Image
Joe Mayo
69 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, December 18
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, December 18
Author Image
Joe Mayo
82 days ago