Jonathan Isaac headshot

Jonathan Isaac Injury: Questionable for Saturday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 6, 2026 at 12:42pm

Isaac (knee) is questionable for Saturday's game against the Timberwolves.

Isaac remains day-to-day after missing Thursday's game against the Mavericks. Look for Tristan da Silva to see an uptick in minutes if Isaac isn't able to give it a go.

Jonathan Isaac
Orlando Magic
