Jonathan Isaac headshot

Jonathan Isaac News: Available to play

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Isaac (knee) is available to play Wednesday against Cleveland.

Isaac will shed his questionable tag and will be available as a depth piece off the bench. Over his last eight appearances, Isaac has averaged a mere 10.6 minutes per contest.

Jonathan Isaac
Orlando Magic
