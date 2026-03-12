Josh Hart headshot

Josh Hart Injury: Iffy for Friday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 12, 2026 at 12:22pm

Hart (knee) is questionable for Friday's game against the Pacers.

Hart remains day-to-day after missing Wednesday's game against Utah. If he's unable to play again, the Knicks could rely on Landry Shamet and Jordan Clarkson.

Josh Hart
New York Knicks
Recent RotoWire Articles Featuring Josh Hart See More
