Josh Hart Injury: Iffy for Friday
Hart (knee) is questionable for Friday's game against the Pacers.
Hart remains day-to-day after missing Wednesday's game against Utah. If he's unable to play again, the Knicks could rely on Landry Shamet and Jordan Clarkson.
