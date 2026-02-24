Julian Strawther headshot

Julian Strawther Injury: Probable for Wednesday

Written by RotoWire Staff

Published on February 24, 2026

Strawther is probable for Wednesday's game against Boston with a left toe sprain.

Fantasy managers can look for the Nuggets to confirm Strawther's status at some point closer to Wednesday's tipoff. Strawther has started six consecutive contests, averaging 15.5 points, 3.7 rebounds, 1.7 assists and 1.0 steals in 26.7 minutes per game.

Julian Strawther
Denver Nuggets
