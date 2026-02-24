Julian Strawther Injury: Probable for Wednesday
Strawther is probable for Wednesday's game against Boston with a left toe sprain.
Fantasy managers can look for the Nuggets to confirm Strawther's status at some point closer to Wednesday's tipoff. Strawther has started six consecutive contests, averaging 15.5 points, 3.7 rebounds, 1.7 assists and 1.0 steals in 26.7 minutes per game.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Julian Strawther See More
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Monday, February 915 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, December 3155 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, December 1571 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, December 1175 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, November 2492 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Julian Strawther See More