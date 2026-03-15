Kevin Porter Injury: Not playing Sunday
Porter has been ruled out for Sunday's game against the Pacers due to right knee synovitis.
Porter was cleared to play the front end of the Bucks' back-to-back set Saturday against the Hawks, when he logged 18 points, seven assists, seven rebounds, two steals and one block over 30 minutes in a 122-99 loss. He'll sit for Sunday's contest, and his next chance to play is Tuesday against the Cavaliers. Ryan Rollins should take on a larger role offensively in Porter's absence.
