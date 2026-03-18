Kevin Porter headshot

Kevin Porter Injury: Questionable for Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 18, 2026

Porter (knee) is listed as questionable for Thursday's game in Utah.

Porter is still dealing with right knee synovitis, which has already caused him to miss five games this month. If the 25-year-old guard is held out of Thursday's contest, AJ Green and Ousmane Dieng would be candidates for expanded roles, while Cam Thomas could rejoin the rotation.

Milwaukee Bucks
More Stats & News
Recent RotoWire Articles Featuring Kevin Porter See More
