Kris Murray Injury: Chance to return Friday
Murray (illness) is listed as questionable for Friday's game against the Rockets.
Murray was limited to just four minutes of playing time during Sunday's loss against the Hawks due to an illness, which prevented him from playing in Wednesday's win against the Grizzlies. Scoot Henderson figures to remain in Portland's starting lineup if Murray is unable to play Friday.
