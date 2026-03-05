Kris Murray headshot

Kris Murray Injury: Chance to return Friday

Written by RotoWire Staff

Published on March 5, 2026

Murray (illness) is listed as questionable for Friday's game against the Rockets.

Murray was limited to just four minutes of playing time during Sunday's loss against the Hawks due to an illness, which prevented him from playing in Wednesday's win against the Grizzlies. Scoot Henderson figures to remain in Portland's starting lineup if Murray is unable to play Friday.

Kris Murray
Portland Trail Blazers
Recent RotoWire Articles Featuring Kris Murray
