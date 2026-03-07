Kris Murray Injury: Questionable for Sunday
Murray (illness) is listed as questionable for Sunday's game against Indiana.
Murray is in danger of missing a third straight game due to an illness. If he's ultimately ruled out, Sidy Cissoko, Scoot Henderson and Matisse Thybulle could see an uptick in minutes, especially if Deni Avdija (back) is also downgraded from questionable to out.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Kris Murray See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, March 6Yesterday
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, March 43 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, February 269 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 1223 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 1124 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Kris Murray See More