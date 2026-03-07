Kris Murray headshot

Kris Murray Injury: Questionable for Sunday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 7, 2026 at 4:57pm

Murray (illness) is listed as questionable for Sunday's game against Indiana.

Murray is in danger of missing a third straight game due to an illness. If he's ultimately ruled out, Sidy Cissoko, Scoot Henderson and Matisse Thybulle could see an uptick in minutes, especially if Deni Avdija (back) is also downgraded from questionable to out.

Kris Murray
Portland Trail Blazers
