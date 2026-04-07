Kyle Filipowski Injury: Probable for Tuesday
Filipowski (back) is probable for Tuesday's game against the Pelicans.
Filipowski was previously listed as questionable, but it appears he will give it a go. With the Jazz thin up front, Filipowski may play a featured role. Over his past six appearances, Filipowski has averaged 22.2 points, 10.0 rebounds, 4.0 assists and 1.0 steals in 29.5 minutes.
Recent RotoWire Articles Featuring Kyle Filipowski See More
NBA Start/Sit
Fantasy Basketball Week 24 Start/Sit Guide: Best Lineup Moves8 days ago
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Friday, March 2711 days ago
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, March 2513 days ago
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Wednesday, March 2513 days ago
NBA Start/Sit
Fantasy Basketball Week 23 Start/Sit Guide: Key Starters & Sits15 days ago
