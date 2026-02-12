Kyle Kuzma headshot

Kyle Kuzma Injury: Listed as questionable

Written by RotoWire Staff

Updated on February 12, 2026 at 11:28am

Kuzma is questionable for Thursday's game against the Thunder with left foot soreness.

Kuzma is in danger of missing Milwaukee's final contest before the All-Star break. His potential absence Thursday would free up significant playing time for Bobby Portis and Ousmane Dieng to help soak up at power forward.

Kyle Kuzma
Milwaukee Bucks
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Kyle Kuzma See More
Recent RotoWire Articles Featuring Kyle Kuzma See More
NBA Pick'Em Today: Pick6, Sleeper, and PrizePicks for Wednesday, February 11
NBA
NBA Pick'Em Today: Pick6, Sleeper, and PrizePicks for Wednesday, February 11
Author Image
Juan Pablo Aravena
Yesterday
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 4
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 4
Author Image
Joe Mayo
8 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 3
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 3
Author Image
Jeff Edgerton
9 days ago
Fantasy Basketball: Week 16 Schedule Guide
NBA
Fantasy Basketball: Week 16 Schedule Guide
Author Image
Dan Bruno
10 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 27
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 27
Author Image
Jeff Edgerton
16 days ago