Kyle Kuzma Injury: Listed as questionable
Kuzma is questionable for Thursday's game against the Thunder with left foot soreness.
Kuzma is in danger of missing Milwaukee's final contest before the All-Star break. His potential absence Thursday would free up significant playing time for Bobby Portis and Ousmane Dieng to help soak up at power forward.
