Kyshawn George headshot

Kyshawn George Injury: Ruled out for Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 4, 2026

George (elbow) is out for Thursday's game against Utah.

A sprained left elbow is resulting in a second consecutive absence for George. Will Riley should draw his fifth career start at small forward Thursday, making him a worthwhile streaming option in most fantasy formats.

Kyshawn George
Washington Wizards
