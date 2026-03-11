Liam McNeeley headshot

Liam McNeeley Injury: Out again Wednesday

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

McNeeley (ankle) is out for Wednesday's game against the Kings.

The rookie will miss his second straight contest Wednesday but remains day-to-day. Sion James is coming off a strong showing and could be a bit more involved Wednesday.

Liam McNeeley
Charlotte Hornets
