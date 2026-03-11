Malik Monk headshot

Malik Monk Injury: Sitting out Wednesday

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Monk (ankle) is out for Wednesday's game against the Hornets.

Monk left Tuesday's game against the Pacers early with this ankle issue. With Russell Westbrook (quadriceps) getting the night off, Nique Clifford and Killian Hayes could see extended minutes Wednesday.

Malik Monk
Sacramento Kings
