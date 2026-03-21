Malik Monk News: Available for Sunday
Monk (shoulder) is available for Sunday's game against the Nets.
After tweaking his shoulder Thursday against the 76ers, Monk is no longer on the injury report. He may see a bump in usage Sunday with Russell Westbrook (foot) sitting out.
-
-
-
-
-
