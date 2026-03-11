Marcus Smart headshot

Marcus Smart Injury: Doubtful for Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Smart is doubtful to play Thursday against the Bulls due to a right hip contusion, Daniel Starkand of LakersNation.com reports.

Smart's minutes figure to be divvied up amongst Luke Kennard, Dalton Knecht and Kobe Bufkin. Check back for official confirmation on Smart's status closer to Thursday's tip.

Marcus Smart
Los Angeles Lakers
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Marcus Smart See More
Recent RotoWire Articles Featuring Marcus Smart See More
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 10
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 10
Author Image
Juan Carlos Blanco
29 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 10
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 10
Author Image
Jeff Edgerton
29 days ago
Week 17 Fantasy Basketball Start/Sit: Schedule Notes, Sleepers & Injuries
NBA
Week 17 Fantasy Basketball Start/Sit: Schedule Notes, Sleepers & Injuries
Author Image
Adam King
30 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, February 7
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, February 7
Author Image
Juan Carlos Blanco
32 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 3
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 3
Author Image
Jeff Edgerton
36 days ago