Marcus Smart Injury: Doubtful for Thursday
Smart is doubtful to play Thursday against the Bulls due to a right hip contusion, Daniel Starkand of LakersNation.com reports.
Smart's minutes figure to be divvied up amongst Luke Kennard, Dalton Knecht and Kobe Bufkin. Check back for official confirmation on Smart's status closer to Thursday's tip.
