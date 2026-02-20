Mason Plumlee headshot

Mason Plumlee Injury: Ruled out for Saturday

Written by RotoWire Staff

Published on February 20, 2026

Plumlee (reconditioning) has been ruled out for Saturday's game against the Kings.

Plumlee underwent right groin surgery in late December but is currently ramping up toward a return to game action. The veteran big man signed a 10-day contract with San Antonio on Tuesday, and his next opportunity to make his Spurs debut will come Monday against Detroit.

Mason Plumlee
San Antonio Spurs
