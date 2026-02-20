Mason Plumlee Injury: Ruled out for Saturday
Plumlee (reconditioning) has been ruled out for Saturday's game against the Kings.
Plumlee underwent right groin surgery in late December but is currently ramping up toward a return to game action. The veteran big man signed a 10-day contract with San Antonio on Tuesday, and his next opportunity to make his Spurs debut will come Monday against Detroit.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Mason Plumlee See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 19Yesterday
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 2922 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, January 2823 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, December 3151 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, December 2953 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Mason Plumlee See More