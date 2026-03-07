Mason Plumlee headshot

Mason Plumlee Injury: Won't play Sunday

Written by RotoWire Staff

Published on March 7, 2026

Plumlee (reconditioning) has been ruled out for Sunday's game against the Rockets.

Plumlee is still ramping up his conditioning after undergoing right groin surgery in late December. His next opportunity to suit up will come Tuesday against the Celtics.

Mason Plumlee
San Antonio Spurs
