Mason Plumlee headshot

Mason Plumlee Injury: Won't play Thursday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 4, 2026 at 3:06pm

Plumlee (reconditioning) is out for Thursday's game against the Pistons.

Plumlee's next chance to make his Spurs debut comes Friday against the Clippers. Luke Kornet should have the No. 2 center gig all to himself behind Victor Wembanyama on Thursday.

Mason Plumlee
San Antonio Spurs
Recent RotoWire Articles Featuring Mason Plumlee See More
