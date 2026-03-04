Mason Plumlee Injury: Won't play Thursday
Plumlee (reconditioning) is out for Thursday's game against the Pistons.
Plumlee's next chance to make his Spurs debut comes Friday against the Clippers. Luke Kornet should have the No. 2 center gig all to himself behind Victor Wembanyama on Thursday.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Mason Plumlee See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 266 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 257 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 239 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 1913 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 2934 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Mason Plumlee See More