Mason Plumlee headshot

Mason Plumlee Injury: Won't play Tuesday

Written by RotoWire Staff

Published on March 2, 2026

Plumlee (reconditioning) has been ruled out for Tuesday's game against Philadelphia.

Plumlee, who signed a rest-of-season contract with San Antonio on Friday, won't make his team debut Tuesday as he continues to ramp up following right groin surgery in late December. The veteran center's next opportunity to suit up will come Thursday against Detroit.

Mason Plumlee
San Antonio Spurs
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Mason Plumlee See More
Recent RotoWire Articles Featuring Mason Plumlee See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 26
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 26
Author Image
Joe Mayo
4 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 25
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 25
Author Image
Joe Mayo
5 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 23
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 23
Author Image
Joe Mayo
7 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 19
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 19
Author Image
Joe Mayo
11 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 29
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 29
Author Image
Joe Mayo
32 days ago