Mason Plumlee Injury: Won't play Tuesday
Plumlee (reconditioning) has been ruled out for Tuesday's game against Philadelphia.
Plumlee, who signed a rest-of-season contract with San Antonio on Friday, won't make his team debut Tuesday as he continues to ramp up following right groin surgery in late December. The veteran center's next opportunity to suit up will come Thursday against Detroit.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Mason Plumlee See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 264 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 255 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 237 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 1911 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 2932 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Mason Plumlee See More