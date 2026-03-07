Matas Buzelis Injury: Iffy to face Sacramento
Buzelis (ankle) is listed as questionable for Sunday's game against the Kings.
Buzelis is in danger of missing a second consecutive contest due to a right ankle sprain. If the second-year forward is ultimately ruled out, Leonard Miller and Guerschon Yabusele would be candidates to see an uptick in minutes, especially if Patrick Williams (quadriceps) is downgraded from questionable to out.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Matas Buzelis See More
-
General NBA Article
Fantasy Basketball Trade Tips: Final Moves to Make Before Yahoo Deadline3 days ago
-
General NBA Article
10 Fantasy Basketball “Iron Men”: Top-100 Players with Elite Availability17 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 1124 days ago
-
NBA Start/Sit
Fantasy Basketball Week 17 Start/Sit: Sleeper Picks & All-Star Break Insights26 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 728 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Matas Buzelis See More