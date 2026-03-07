Matas Buzelis headshot

Matas Buzelis Injury: Iffy to face Sacramento

Written by RotoWire Staff

Published on March 7, 2026

Buzelis (ankle) is listed as questionable for Sunday's game against the Kings.

Buzelis is in danger of missing a second consecutive contest due to a right ankle sprain. If the second-year forward is ultimately ruled out, Leonard Miller and Guerschon Yabusele would be candidates to see an uptick in minutes, especially if Patrick Williams (quadriceps) is downgraded from questionable to out.

Matas Buzelis
Chicago Bulls
