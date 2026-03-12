Matas Buzelis headshot

Matas Buzelis News: Getting green light vs. LA

Written by RotoWire Staff

Published on March 12, 2026

Buzelis (ankle) has been cleared to play Thursday against the Lakers.

Buzelis entered the day with a probable tag and has since been upgraded to available. He's fresh off a career-high 41-point night Tuesday in a 130-124 overtime victory against Golden State.

Matas Buzelis
Chicago Bulls
