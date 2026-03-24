Matas Buzelis News: Keeps rolling in win

Written by RotoWire Staff

Published on March 24, 2026

Buzelis ended Monday's 132-124 victory over the Rockets with 23 points (8-16 FG, 5-9 3Pt, 2-2 FT), four rebounds and one assist over 35 minutes.

With Nikola Vucevic (finger) in Boston, Buzelis continues to handle a boost in usage and should continue to play a featured role going forward. Buzelis has averaged 23.1 points, 6.8 rebounds, 1.8 blocks and 1.1 steals in 34.5 minutes per tilt in his last eight games, scoring at least 18 points seven times during this stretch.

Matas Buzelis
Chicago Bulls
Recent RotoWire Articles Featuring Matas Buzelis See More
Recent RotoWire Articles Featuring Matas Buzelis See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 19
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 19
Author Image
Joe Mayo
5 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Wednesday, March 18
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Wednesday, March 18
Author Image
Jeff Edgerton
6 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, March 8
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, March 8
Author Image
Joel Bartilotta
16 days ago
Fantasy Basketball Trade Tips: Final Moves to Make Before Yahoo Deadline
NBA
Fantasy Basketball Trade Tips: Final Moves to Make Before Yahoo Deadline
Author Image
Mike Barner
20 days ago
10 Fantasy Basketball “Iron Men”: Top-100 Players with Elite Availability
NBA
10 Fantasy Basketball “Iron Men”: Top-100 Players with Elite Availability
Author Image
Dan Bruno
34 days ago