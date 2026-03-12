Max Strus Injury: Ruled out for Friday
Strus (foot) is out for Friday's game against Dallas.
Strus is ramping up for his season debut, logging multiple practice sessions with the G League's Cleveland Charge, but he's not yet ready for game action due to offseason left foot surgery. His next chance to make his first appearance of the campaign arrives in Cleveland on Sunday, when the Cavaliers meet the Mavericks once again.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Max Strus See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, March 11Yesterday
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, March 93 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 2515 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 1921 days ago
-
NBA Waiver Wire
Top Fantasy Basketball Waiver Wire Pickups: Key Players to Boost Your Roster28 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Max Strus See More