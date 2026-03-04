Maxi Kleber headshot

Maxi Kleber Injury: Questionable for Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 4, 2026

Kleber (back) is questionable for Thursday's game in Denver.

Kleber isn't a consistent part of the rotation for the Lakers, so his status for Thursday's game won't impact fantasy leagues. Kleber is averaging 2.2 points and 2.0 rebounds per game on the season.

Maxi Kleber
Los Angeles Lakers
