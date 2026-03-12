Maxi Kleber Injury: Ruled out Thursday
Kleber (back) is out for Thursday's game against the Bulls, Daniel Starkand of LakersNation.com reports.
Kleber was unable to shake his questionable tag for this contest. Jaxson Hayes (back) is also unavailable for the Lakers, meaning Jarred Vanderbilt could see an uptick in minutes Thursday.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Maxi Kleber See More
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Sunday, January 1853 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, December 1092 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, October 21142 days ago
-
General NBA Article
Top NBA Centers Ranked: 2025-26 Fantasy Basketball Tiers171 days ago
-
General NBA Article
Fantasy Basketball Trade Analysis: Biggest Deadline Moves So FarFebruary 5, 2025
Recent RotoWire Articles Featuring Maxi Kleber See More