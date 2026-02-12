Myles Turner headshot

Myles Turner Injury: Late scratch Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on February 12, 2026

Turner won't play Thursday against the Thunder due to right calf soreness.

Turner hadn't been added to the injury report leading up to Thursday's game, though he seemingly felt the calf issue pop up during warmups. Pete Nance, Bobby Portis and Ousmane Dieng should draw more opportunities in Turner's stead.

Myles Turner
Milwaukee Bucks
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Myles Turner See More
Recent RotoWire Articles Featuring Myles Turner See More
NBA Pick'Em Today: Pick6, Sleeper, and PrizePicks for Wednesday, February 11
NBA
NBA Pick'Em Today: Pick6, Sleeper, and PrizePicks for Wednesday, February 11
Author Image
Juan Pablo Aravena
Yesterday
Fantasy Basketball Trade Tips: Top Buys & Sells After NBA Trade Deadline
NBA
Fantasy Basketball Trade Tips: Top Buys & Sells After NBA Trade Deadline
Author Image
Mike Barner
Yesterday
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Friday, February 6
NBA
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Friday, February 6
Rotowire Staff
6 days ago
Fantasy Basketball Waiver Wire: Adds Include Oubre, Aldama & More
NBA
Fantasy Basketball Waiver Wire: Adds Include Oubre, Aldama & More
Author Image
Mike Barner
6 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 4
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 4
Author Image
Joe Mayo
8 days ago