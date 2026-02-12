Myles Turner Injury: Late scratch Thursday
Turner won't play Thursday against the Thunder due to right calf soreness.
Turner hadn't been added to the injury report leading up to Thursday's game, though he seemingly felt the calf issue pop up during warmups. Pete Nance, Bobby Portis and Ousmane Dieng should draw more opportunities in Turner's stead.
