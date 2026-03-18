Myles Turner Injury: Questionable for Thursday
Turner is questionable for Thursday's game against the Jazz due to a right calf strain.
After missing Tuesday's loss to the Cavaliers, Turner is in jeopardy of being out once again Thursday. Jericho Sims would likely start at center if Turner cannot play, while Pete Nance would likely find himself more involved in the frontcourt mix in this case.
