Naji Marshall headshot

Naji Marshall Injury: Sitting out Tuesday

Written by RotoWire Staff

Published on March 2, 2026

Marshall (finger) is out for Tuesday's game against the Hornets.

Marshall will be sidelined for a second straight contest with his next chance to play coming Thursday against Orlando. Khris Middleton could remain heavily involved for Dallas in the meantime.

Naji Marshall
Dallas Mavericks
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Naji Marshall See More
Recent RotoWire Articles Featuring Naji Marshall See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, March 1
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, March 1
Author Image
Joel Bartilotta
Yesterday
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Sunday, March 1
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Sunday, March 1
Author Image
Jeff Edgerton
Yesterday
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, February 27
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, February 27
Author Image
Dan Bruno
3 days ago