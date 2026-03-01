Nic Claxton headshot

Nic Claxton Injury: Not playing Sunday

Written by RotoWire Staff

Published on March 1, 2026

Claxton (thumb) has been ruled out for Sunday's game against the Cavaliers.

Claxton popped up on Saturday's injury report due to a right thumb sprain, and the injury is severe enough for him to miss Sunday's contest. Day'Ron Sharpe should serve as the Nets' starting center against the Cavaliers in Claxton's absence. Claxton's next chance to play is Tuesday against Miami.

Nic Claxton
Brooklyn Nets
