Nic Claxton Injury: Ruled out for Sunday
Claxton (finger) is out for Sunday's game in Toronto, Erik Slater of ClutchPoints.com reports.
E.J. Liddell and Trevon Scott could again see significant minutes Sunday as the last men standing in Brooklyn's frontcourt. Claxton will end the season with averages of 11.7 points, 6.9 rebounds, 3.7 assists (career-high) and 1.1 blocks per game.
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, April 10Yesterday
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, April 92 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, April 92 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, April 74 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Lineup Strategy for Tuesday, April 74 days ago
