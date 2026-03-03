Nic Claxton headshot

Nic Claxton News: Cleared to play

Written by RotoWire Staff

Updated on March 3, 2026 at 10:17am

Claxton (thumb) is good to go for Tuesday's game against Miami.

After missing Sunday's game against the Cavaliers, Claxton is no longer on the injury report and is set to return. With this news, Day'Ron Sharpe's floor will be lower in fantasy hoops as he likely retreats to the bench.

Nic Claxton
Brooklyn Nets
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Nic Claxton See More
Recent RotoWire Articles Featuring Nic Claxton See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, February 20
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, February 20
Author Image
Dan Bruno
11 days ago
Fantasy Basketball Waiver Wire Pickups: Add Huff, Sharpe & Achiuwa for Playoff Push
NBA
Fantasy Basketball Waiver Wire Pickups: Add Huff, Sharpe & Achiuwa for Playoff Push
Author Image
Alex Barutha
11 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Friday, February 20
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Friday, February 20
Author Image
Juan Carlos Blanco
11 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 19
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 19
Author Image
Joe Mayo
12 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, February 19
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, February 19
Author Image
Juan Carlos Blanco
12 days ago