Nic Claxton News: Cleared to play
Claxton (thumb) is good to go for Tuesday's game against Miami.
After missing Sunday's game against the Cavaliers, Claxton is no longer on the injury report and is set to return. With this news, Day'Ron Sharpe's floor will be lower in fantasy hoops as he likely retreats to the bench.
