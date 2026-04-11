Noah Clowney Injury: Out for Sunday
Clowney (ankle) won't play Sunday in Toronto, Erik Slater of ClutchPoints.com reports.
Clowney will end up skipping Brooklyn's final five regular-season games for left ankle injury management. Through 66 games during his 2025-26 campaign, Clowney registered career highs in points (12.3), rebounds (4.1), assists (1.6), triples (2.0) and steals (0.8).
