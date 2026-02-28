Pascal Siakam headshot

Pascal Siakam Injury: Doubtful for Sunday

Written by RotoWire Staff

Published on February 28, 2026

Siakam (wrist) is listed as doubtful for Sunday's game against Memphis.

Siakam is expected to miss a third straight game due to a left wrist sprain. If he's ultimately ruled out, Kobe Brown and Micah Potter would be candidates to see increased minutes.

Pascal Siakam
Indiana Pacers
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Pascal Siakam See More
Recent RotoWire Articles Featuring Pascal Siakam See More
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Friday, February 27
NBA
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Friday, February 27
Rotowire Staff
Yesterday
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 26
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 26
Author Image
Joe Mayo
2 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, February 26
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, February 26
Author Image
Juan Carlos Blanco
2 days ago
Top Fantasy Basketball Waiver Wire Pickups to Maximize Your Lineup in March
NBA
Top Fantasy Basketball Waiver Wire Pickups to Maximize Your Lineup in March
Author Image
Mike Barner
2 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 24
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 24
Author Image
Juan Carlos Blanco
4 days ago