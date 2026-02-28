Pascal Siakam Injury: Doubtful for Sunday
Siakam (wrist) is listed as doubtful for Sunday's game against Memphis.
Siakam is expected to miss a third straight game due to a left wrist sprain. If he's ultimately ruled out, Kobe Brown and Micah Potter would be candidates to see increased minutes.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Pascal Siakam See More
-
NBA Picks
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Friday, February 27Yesterday
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 262 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, February 262 days ago
-
NBA Waiver Wire
Top Fantasy Basketball Waiver Wire Pickups to Maximize Your Lineup in March2 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 244 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Pascal Siakam See More