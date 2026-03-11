Pascal Siakam headshot

Pascal Siakam Injury: Doubtful for Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Siakam (knee) is doubtful for Thursday's game versus the Suns.

Thursday's game will be the first of a back-to-back set, and it looks like Siakam will be hit with a maintenance day, which should mean more minutes for Kobe Brown and Micah Potter. Check back for official confirmation on Siakam's status closer to Thursday's tip.

Pascal Siakam
Indiana Pacers
