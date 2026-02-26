Pascal Siakam Injury: Out Thursday
Siakam (wrist) has been ruled out for Thursday's game against the Hornets, Tyler Smith of IndySportsLegends.com reports.
Siakam entered the day listed as doubtful due to a left wrist sprain and has since been downgraded to out. Obi Toppin (foot) has been cleared to return Thursday but will be on a minutes limit, presumably leaving Kobe Brown, Ben Sheppard and Micah Potter to pick up additional minutes in the frontcourt.
