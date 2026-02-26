Pascal Siakam headshot

Pascal Siakam Injury: Out Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on February 26, 2026

Siakam (wrist) has been ruled out for Thursday's game against the Hornets, Tyler Smith of IndySportsLegends.com reports.

Siakam entered the day listed as doubtful due to a left wrist sprain and has since been downgraded to out. Obi Toppin (foot) has been cleared to return Thursday but will be on a minutes limit, presumably leaving Kobe Brown, Ben Sheppard and Micah Potter to pick up additional minutes in the frontcourt.

Pascal Siakam
Indiana Pacers
