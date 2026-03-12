Pascal Siakam headshot

Pascal Siakam Injury: Ruled out for Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 12, 2026

Siakam (knee) has been ruled out for Thursday's game against the Suns.

No surprise here, as Siakam was originally considered doubtful for this contest. With this news, Kobe Brown and Micah Potter could see additional minutes Thursday.

Pascal Siakam
Indiana Pacers
