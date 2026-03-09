Pascal Siakam headshot

Pascal Siakam Injury: Sidelined with knee sprain

Written by RotoWire Staff

Published on March 9, 2026

Siakam is out for Tuesday's game against the Kings due to a right knee sprain.

Siakam looked sharp in Sunday's matchup against Portland, but he'll take a seat Tuesday after suffering a knee injury. Kobe Brown and Micah Potter should be in line for more chances in the frontcourt with Siakam sidelined.

Pascal Siakam
Indiana Pacers
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Pascal Siakam See More
Recent RotoWire Articles Featuring Pascal Siakam See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, March 8
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, March 8
Author Image
Joel Bartilotta
Yesterday
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Sunday, March 8
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Sunday, March 8
Author Image
Jeff Edgerton
Yesterday
Fantasy Basketball Start/Sit Guide: Injury Reports, Lineups & Player Picks
NBA
Fantasy Basketball Start/Sit Guide: Injury Reports, Lineups & Player Picks
Author Image
Juan Carlos Blanco
7 days ago
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Friday, February 27
NBA
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Friday, February 27
Rotowire Staff
10 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 26
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 26
Author Image
Joe Mayo
11 days ago