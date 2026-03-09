Pascal Siakam Injury: Sidelined with knee sprain
Siakam is out for Tuesday's game against the Kings due to a right knee sprain.
Siakam looked sharp in Sunday's matchup against Portland, but he'll take a seat Tuesday after suffering a knee injury. Kobe Brown and Micah Potter should be in line for more chances in the frontcourt with Siakam sidelined.
