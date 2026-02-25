Pascal Siakam Injury: Unlikely to play Thursday
Siakam (wrist) is listed as doubtful for Thursday's game against the Hornets.
It appears as though Siakam will miss a second consecutive game as he recovers from a left wrist sprain. The doubtful tag for the Pacers' last two games -- rather than being ruled out from the get-go -- means that the veteran forward can be considered day-to-day. Ben Sheppard figures to remain in the starting lineup for Thursday's contest if Siakam doesn't play.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Pascal Siakam See More
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 24Yesterday
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Lineup Strategy for Tuesday, February 24Yesterday
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, February 205 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Friday, February 205 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 196 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Pascal Siakam See More