Pascal Siakam headshot

Pascal Siakam Injury: Won't play Sunday

Written by RotoWire Staff

Published on March 15, 2026

Siakam (knee) has been ruled out for Sunday's game in Milwaukee, Tony East of Forbes.com reports.

This will be the fourth consecutive game on the inactive list for Siakam, and with Tuesday's game being the first of a back-to-back set, Siakam could be slated for at least one more game on the sidelines. Kobe Brown should continue to start sans Siakam, and there will be more minutes available for Obi Toppin and Micah Potter.

Indiana Pacers
More Stats & News
