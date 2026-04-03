Pascal Siakam News: Will play Friday
Siakam (knee) is available for Friday's game against Charlotte.
As expected, Siakam will suit up for a seventh straight game after initially being listed as probable due to right knee injury management. The star forward has averaged 22.8 points, 6.2 rebounds, 3.5 assists and 1.0 steals in 29.8 minutes per contest over his last six outings.
