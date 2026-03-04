Patrick Williams headshot

Patrick Williams Injury: Not expected to play

Written by RotoWire Staff

Published on March 4, 2026

Williams (quadriceps) is doubtful for Thursday's game against the Suns.

Williams' right quadriceps strain is expected to sideline him once again. With Williams out of commission, the Bulls could turn to Leonard Miller with Matas Buzelis (ankle, questionable) banged up.

Patrick Williams
Chicago Bulls
